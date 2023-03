在政府日前发表全面盘点我国防疫优劣的《新加坡应对冠病白皮书》中,有这么一段文字,让我印象特别深刻。

“面对未来的大流行病,我们必须懂得更灵活变通。在冠病疫情期间,我们有时因为追求完美,结果适得其反(we allowed perfect to be the enemy of the good),例如安全管理措施和冠病医疗方案都过于细化。我们在平衡精准防疫和简化公共卫生措施时,要警惕自己勿过于倾向于前者。”

“Perfect is the enemy of good”(至善者,善之敌),是法国启蒙思想家伏尔泰(Voltaire)的名言,大意是说很多事情都值得把它做好,但不必事事完美,况且有些事情也做不到完美。把这句话用在我国的抗疫经验上,让人感触良多。