纳扎尔拜·叶尔肯：格鲁吉亚归欧梦掀起欧亚民主巨浪

格鲁吉亚各政党认为，当权派蓄意塑造的这一所谓“美式法案”乃历史大倒退，等同于压制且根除异议人士与格鲁吉亚回归（欧洲）梦，最终光复余烬未灭的东方式“大一统”思想，威胁之大足以使人丧志并亡国，与复辟帝俄并无二致，因此是可忍孰不可忍。

3月7日在格鲁吉亚爆发的反“外国代理人”法案大规模抗议示威，在俄乌战争已满一周年之际，以及在美俄中三角博弈日益白热化的大背景下，晴天霹雳般强而有力地触碰了当前以里海为中心的“十”字型新欧亚核心利益（即东西走向之跨里海国际运输走廊，及国际南北运输走廊的畅通无阻），导致区域利益相关各方，不得不将注意力集中到可同时左右欧亚四大地缘政治板块（东欧、巴尔干、近东、中亚）的高加索地区，使连续数日高举红白圣乔治旗，且高呼自由民主万岁的第比利斯（格鲁吉亚首都），瞬间成为全球新焦点；后续地缘政治及经济影响力，绝不亚于俄罗斯总统普京所开启之对乌战争。

不同于当前执政的格鲁吉亚梦想党，抗议民众是高呼“宁死不愿重当苏维埃之奴，唯独回归欧洲方可拯救自由与民主，格鲁吉亚自始至终都是欧罗巴大地不可分割的组成部分”，反对此“亡国法案”的共和国公民。格国议会于3月7日当天以76票赞成，13票反对，通过了备受争议的《外国影响透明度法案》，目的是建立一个涵盖非政府组织、媒体和接受外国资助主体的登记册，并且声称这是美国法律的宽松版。（编按：格鲁吉亚执政党3月9日宣布无条件撤回议会一读通过的外国代理人法律草案。）