杨瀚森：硅谷跌落深渊启示录

当前通货膨胀的居高不下与美国联邦储备局的加息大棒，使得国际金融市场一直处于紧张与避险的交易情绪之中。冷不防，一只新的黑天鹅又从天而降：排名美国第16大的美国硅谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）在巨额亏损消息公布的48小时后，就因为客户挤提危机而在3月11日宣布破产。受此影响，美国银行整体市值一度蒸发超过1000亿美元（约1340亿新元）。

与我们所认知的金融常识相反，SVB破产的原因并非没有钱、钱不够，而是钱太多、钱迷路。SVB的大客户群体主要是科技企业及初创企业，在低利率甚至零利率时代，科创公司作为金融市场的宠儿，一个美丽愿景或一则动人故事所包装出来的新商业模式，就可轻易吸引到大量市场热钱的涌入。仅2020年及2021年，SVB在付出极其低廉利息成本的情况下，就新增了1300亿美元的存款，其中绝大多数来自于科创企业。

就如众多“一夜暴富”的神话故事，SVB管理层对于如此巨量的新增财富，选用了看似最聪明也最容易的方式来“理财”：大量购买美政府国债，哪怕是年利率低于2%，在巨量无成本资金面前，这仍然是稳赚不赔的好生意。但随着美联储在2022年全年迅猛加息425个基点，科创企业融资环境巨变，不但再也没有“免费资金”存入，而且须要从SVB大量提现以维持生存。