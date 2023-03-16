朱明：硅谷银行破产和全球民族主义复兴

如果说2008年的美国金融危机引发的世界经济危机，意味着全球化红利的枯竭；硅谷银行破产事件，则是整个全球化历史大周期的转折点。它代表了冷战结束30年新自由主义和全球化的真正终结，和俄乌战争及沙特伊朗和解一样，世界将重回全球民族主义复兴的时代。

这更像1873年的第一次全球经济危机，而不是1914年或者1929年，仅仅由于新金山（墨尔本）、旧金山（三藩市）大金矿的发现——这增加了不被垄断寡头控制的大众消费力，以及武力打开晚清中国之巨大市场的开发——那次危机延续到1914年才摊牌。这是令人怀念的维多利亚时代的结束。在此之后的一个世纪内，这个世界都没有恢复到从1850年到1873年的那个时代，对于社会进步和财富增长的自信，直到1980年代末期以撒切尔夫人和里根总统为代表的新自由主义启航。

因为全球化必然会面临市场开发走到尽头，同时使得最领先和强大的工业国，从产品输出转变为资本输出国，而实体产业的空心化，会使本国人民从全球化获得的收益不断减少，最后中产阶级就会和一些没有从全球化受益的部分国内资本联合起来，形成反全球化的力量，就如当今美国红脖子、民粹和特朗普的联盟。在维多利亚时代晚期，很多英国国内工业家也加入了反对全球化的势力中，他们支持实行贸易保护主义。这两点就决定了全球化的无法继续。