柳金财：中国迈向农业强国之机遇及挑战

多年来，中国政府一直认为其粮食自给率仍处于安全范围，连续几年粮食产量丰盈，并无真正粮食危机问题。而依据美国农业部推算数据显示，中国玉米等主要粮食库存量达全球二分之一，中国在全球市场持续抢购进口粮食，以维持其国内粮食库存量；随俄乌战争延烧，致全球粮食市场供给短缺更为严重，复因中国粮食生产自足率逐年下降，恐进一步推升全球粮价。

中国粮食供给稳定及安全问题，正考验中国政府能否有效处理复杂的社会环境经济政策及国家治理。中国谷物的自给率始终保持在97%以上，进口量增加较多的分别是油料、大豆、糖、肉类和奶类。20年间中国的食物自给率已从100%左右，下降到目前的接近76%，其中食用油的自给率从81%下降到25%，大豆的自给率从60%下降到17%。

依据2008年发布《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》，规定粮食自给率必须稳定在95%以上的红线。然2012年中国粮食自给率就跌破90%，并未达到联合国粮农组织规定的粮食安全标准，2017年再降到82.3%左右，尽管一再强调“谷物自给率”超过95%，然实际“粮食自给率”才是正确概念，除了谷物之外，还应包括薯类和豆类。中国“谷物自给率”达标，但整体“粮食自给率”则有待提升。