韩东屏：美国将耗不起跟中国的战争

时事透视

美国总统拜登最近向国会提交2024年的6万9000亿美元（约9万9700亿新元）的联邦预算，其中1万8000亿元是赤字。美国的联邦收入只有5万1000亿美元，入不敷出，要借1万8000亿元来弥补。1万8000亿元是其收入的35.3%。寅吃卯粮是美国政府长期以来的一贯做法，这就是为什么美国联邦政府的债务高达32万亿美元之多。只是现在赤字数字在增大，由往年的1万亿元多一点，增加到近2万亿元。

照此下去，共和党人估计，美国联邦政府的债务在未来10年要再增加10万多亿元，很快达到50万亿元。随着债务的增加，美国政府借钱的能力会越来越难。中国和日本等往日的美债持有大国，正在抛售手中的美债以自保。这将加剧美国政府的财政危机。

历史上帝国垮台的最终原因，无一不是因为财政危机。当年法国因为七年战争，陷于严重财政困难，财长一再劝告路易十六谨慎行事，不要卷入英国与其殖民地美国的战争，但法国精英最终禁不住“用美国削弱英国”的诱惑，大规模支持美国的独立战争，让法国陷入更深的财政危机，引发了闻名的法国大革命，路易十六因此上了断头台。

美国现在债台高筑，理应减少自身的财政压力，但拜登政府禁不住“用乌克兰削弱俄罗斯”的诱惑，深陷俄乌战争，进一步加深了美国的财政危机。

美国的精英一心想削弱俄罗斯和中国，以为削弱对手，自己就安全了。殊不知在削弱对手的过程中，也将削弱自己。美国现在需要的是不是削弱对手，而是更好地加强自身的财政健康。美国现在面临各种问题，毒品泛滥、无家可归、食品安全保障问题，各种民用设施退化老旧，这些都是因为财力有限而无法解决的问题。

美国因俄乌冲突对俄国下狠手，联合盟友对俄国进行了前所未有的严厉制裁，将俄罗斯逐出SWIFT体系，冻结俄国在海外的美元资产，禁止俄国用美元进行国际贸易，把俄罗斯往死路上逼。这对俄国无疑是严重打击。但美国及盟友有所不知的是，它们的制裁只能是杀敌一千，自损八百。制裁俄国严重损害了美国的可信度；让中国、沙特阿拉伯、伊朗、印度，以及巴西等国都看到美国的不可靠，逼它们为将来可能受到美国及其盟友制裁做准备。

俄国要生存下去，只能另起炉灶，与中国等其他金砖国家绕开美元，用本币贸易。现在俄国的对外贸易超过一半改用人民币，在俄国的外汇储备中，美元被清零，人民币成了大头。没有美国的制裁，这种事情根本不可能发生。

美国制裁伊朗，迫使伊朗与中国交好，两国签订了25年的用人民币购买伊朗石油的协定。沙特本来是美国在中东的重要盟友。美元霸权就是靠沙特的石油美元政策维持的。但俄乌冲突后，美国要求沙特增产石油，以配合美国削弱俄罗斯的计划。沙特为了本国利益，拒绝了美国。美国马上表示要放弃对沙特的安全承诺，这让沙特意识到美国的不可靠，于是加快了与中国的接触。中国国家主席习近平受邀访问沙特，两国签订了几十项合作协议。沙特放弃了石油美元政策，允许中国用人民币支付沙特石油。这无异也是对美元的削弱。

在中国的撮合下，最近沙特和伊朗的代表在北京会面，恢复了自2016年中断的外交关系。中东一直是美国的禁脔，现在却让中国拿了头筹。对此美国虽然故作镇定，心中的失落是必然的。这件事向全世界展现了中国的潜力，也让全世界看到这个世界并不是离不开美国。没有世界上最大贸易国中国的支持，没有几个能源大国的支持，美元霸权就要大打折扣。

在这个国际大气候下，尽管美国政府和军方一再说要为台湾跟中国大陆交战，其财政危机将限制在海外进行大规模战争的能力。

希望美国精英和美国人民能及早认识到，俄乌冲突他们可以不管，台湾海峡的冲突他们也可以不管。美国不须要什么都管。美国最应该管好的是自己国家的事情。

作者是美国华伦威尔逊大学

政治学教授