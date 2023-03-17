韩和元：美国衰落论是个伪命题 ——兼与杨军商榷

3月9日，《联合早报》刊发了中国政法大学杨军教授的一篇题为《美国还能“再次伟大”吗？》的评论文章，文章延续了作者2021年3月30日在《再论中西方经济竞争之道》一文里提出的观点：美国之所以出现政治衰败、社会极化分裂，且在今日经济全球化竞争中渐处下风，背后原因之一是自罗斯福新政以来，大行其道的“新制度”及所谓的“进步文化”——新自由主义（New liberalism）。在作者看来，特朗普政府已然错失千载难逢的内部纠错良机，拜登政府现在所做的一切，也不过是在步其后尘。简言之就是，新自由主义已然将美国带入了一条衰落之路。

有关美国衰落的论调，实在算不得什么新话题。斯坦福大学胡佛研究所的约瑟夫·约菲（Josef Joffe）教授曾对此做专门研究，发现“美国衰落论”具有明显的周期性：重复发生且具有显著的阶段性，从时间上来说大概每10年一个周期。对于他的这种观点，我是较为赞同的，因为我在写《中国经济将重蹈日本覆辙？》一书时，所接触到的大量文献，支持了约菲的这一论断。这种论调，其实于上世纪80年代曾达到一个顶点；代表人物为耶鲁大学的历史学者保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）。

1988年，肯尼迪以一部《大国兴衰》享誉全球。他在书中对当时的日本给予了无比乐观的预测：日本将于2000年依靠金融实力，取代美国成为世界真正的中心。2009年他又旧调重提，全球金融危机最大的损失者当属美国，全球权力格局已无可挽回地发生根本性裂变，开始从西方向亚洲转移。