卢尚华：避免主义和问题之战

100年前，胡适等人曾发起主义和问题之争，争论似乎已经平息，但实际上却演化出波澜壮阔的主义和问题之战。苏联阵营与西方民主国家的冷战，是主义之战，也是问题之战，结果是西方民主国家完胜。中国内部，中共与台湾也陷于主义和问题的冷战，目前谁也不服谁。但中共多少显露败象，以致不得不“改革开放”，在一定程度上加入资本主义元素，允许香港和澳门保留资本主义制度，幻想对台湾实行“一国两制”。台湾的主义被中共定义为错误，三权分立、司法独立、民主宪政都被中共拒绝，但在台湾已经深入人心，台湾在主义之战中得分较高。台湾已经成为发达经济实体，在问题之战中也得高分。中共改革开放也有成绩，可以打个中等分数。此为笔者愚见，中共的自我感觉应该更好，但中等分数不能让人满足。

现在中共面临西方民主国家的新冷战压力，实际上是主义和问题之战的又一个阶段。以前西方国家的对手是苏联，现在的对手是中共。中共有胜算吗？中共自身当然是自信满满。但中国人民未必能够支持中共赢得新冷战。首先，台湾人民不可能支持中共的主义。其次，大陆民营资本主义阶层理论上不支持中共。再次，大陆劳工阶层是中共的基本力量，比较复杂，很多人给民营企业打工，对资本家既爱又恨，爱资本家提供的工作机会，恨自己不是资本家。资本主义的生命力是强大的，随着民营经济的发展壮大，中共在劳工阶层的影响力下降。中共几乎就是孤家寡人，依靠一群党员，垄断国家机器，维持统治。中共如果在民生问题上做好，可以巩固统治。但近年因诸多不利因素，经济发展速度放缓，难以赢得高分。