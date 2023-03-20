曾玲：新加坡广东移民省籍认同 ——海唇福德祠牌匾再解读

在19世纪新加坡华人移民社会，海唇福德祠是一座重要的庙宇。所以如此，首先是因为历史悠久。包括新加坡在内的东南亚，福德祠多称为大伯公庙，供奉福德正神为主神。自1819年新加坡开埠后，华人所建最早的三座大伯公庙宇为海唇福德祠、丹绒巴葛福德祠与峨槽大伯公庙，其中以海唇福德祠年代最为悠久。更重要的是，当南来拓荒的华南移民在英殖民政府统治下的新加坡重建新家园，海唇福德祠曾扮演重要的角色。林孝胜在《新加坡华社与华商》一书的研究中指出，在19世纪由福建帮与广、客、潮、琼联合阵线组成的两极性帮群政治架构中，海唇福德祠是后者的总部。近来笔者在研究中重新研读保存下来的海唇福德祠牌匾，对19世纪上半叶的新加坡广东移民社群有一些新的思考，故撰写此小文就正于方家。

海唇福德祠的由来与保留下来的牌匾有关海唇福德祠的由来，刊载在1960年《福德祠绿野亭沿革史纪念特刊》中的陶公铸《福德祠绿野亭沿革史》一文，有以下阐述：“据前人所述，当日神座为一长者之坟地，初不过陋小而仅具规模。后以声灵显濯，远近蒙庥，遂至祈祝者日众。及道光甲申，乃集众而扩建之，并为属人多谋福利之事，由是香火日盛。历三十年，至咸丰甲寅，庙宇为风雨剥蚀，已有瓦毁墙倾倒之叹，同人等又复合众议而开劝捐之规，藉彩香以成蜜，募集巨资，大兴土木之工重新建设，历岁而功峻，庙貌焕然而聿新矣。”

保存在海唇福德祠内的牌匾，是研究19世纪海唇福德祠的另一类重要金石文献。这些牌匾共计14块，均以中国清朝年号纪年，时间上从道光甲申（1824年）延续至咸丰丁巳（1857年）。其中道光甲申纪年的有两块。其余12块匾额均与咸丰甲寅（1854年）庙宇的重修有关，其中有一块匾额纪年为咸丰甲寅，另有九块为咸丰乙卯（1855年）所赠。还有两块来自咸丰丙辰（1856年）与咸丰丁巳（1857年）。