徐海娜：与其坚持，不如热爱

我们从小就被教育，做任何事情都不要“三分钟热度”。对于个人兴趣爱好，长辈总是说，要坚持，才能看到成绩。一直到了成年，很多人仍然保持这样的信念，并把这样的信念传给下一代。但是，最近几年，越来越觉得事情没有这样简单。有的爱好注定会无疾而终，并不是靠着坚持就能继续下去。有时候，“坚持”也许能培养出“热爱”；但更多的时候，人们是由于真正“热爱”某件事情，才能坚持得下去。

有一位朋友开了一间画室。由于口碑不错，仅靠家长的口耳相传，便能维持画室的繁荣。每到周末，来学习美术的小朋友几乎挤满了整间画室。有时周末我去看她，发现画室里面的小朋友状态很有趣。有的会全神贯注地画画，有的却趁老师不注意，偷偷看手机消磨时间。有的小朋友很热情地跟老师学习，有的小朋友却表情麻木，仿佛来画室画画是一件很不情愿的事。我问朋友，这些学生都是因为对画画有兴趣，或者想走美术专业路线才来学习的吗？朋友说，大多数只是把画画当成一个普通的兴趣爱好，其中还有不少孩子是为了DSA才来学画画的。

DSA的全称是Direct School Admission，也就是中学直接招生计划。DSA可以让学生们在小六会考（PSLE）前，凭借独特才华报读中学，而不受限于学业成绩。每年都会有超过100所中学开放几千个名额，通过DSA录取学生，有的学校超过50%的学生都是通过DSA录取的。