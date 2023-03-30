张森林：学以致用和审美需要可强化华教产业链

华文教育这个系统中所形成的庞大产业链，超乎许多人想象；如何善用资讯科技以强化华文教育产业链，是我辈应关注并给予配合的。润物细无声，很多人都在各自的岗位上为新加坡华教事业默默努力耕耘。只要大家精诚协作，华文教育与文化延续，当能平稳发展下去。

退休教育工作者冯焕好3月4日出席《前瞻：新科技、新社会与新加坡的华文教育》座谈会，看到年轻一代充满热忱地扶持华文教育，较年长一辈还有很多在埋怨当局当初把华文教育边缘化，有感而发地写下《华文教育薪火相传》一文，告诉年长一辈：现在已有一批年轻人正积极维护和推广华文教育，我们要鼓励他们，为他们打气，而不可能期待华文教育回复到改制前那般光景。华文教育在新加坡能保留多少就保留多少，千万不要放弃。

此文在3月10日发表于《联合早报·言论》版，文中给我留下深刻印象的是，“不必惧怕新科技，善用它作为工具和支援来提高发展效率”。此语紧扣时下有识之士对于生成式人工智能（Generative AI）对人类世界带来的冲击所呈现的反面思考：在生成式人工智能中的ChatGPT软件已可书写文章段落的今天，我们应如何防止学生在考核中作弊或抄袭？这种软件的广泛使用，会不会颠覆人类的学习生态和职场规范？

以新加坡的大专学府而言，一般是通过“堵”和“疏”两大途径应对。所谓“堵”，即告诉学生，直接利用AI软件下载、抄袭或拼凑文章属于不诚实行为，学生可能面对校方所采取的成绩降级、不及格或被开除的惩罚。