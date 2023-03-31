陈刚：TikTok事件并不仅仅关乎美中关系

近期，TikTok总裁周受资在美国国会听证中，接受有关数据安全的质询，引发世界各国关注。在美中关系日趋紧张的背景下，人们很容易将此事和两国关系恶化挂钩。但其实除了国际政治层面的因素以外，事件更多反映科技所产生的跨国力量对国家主权的冲击。因此，并非只有中国背景的科技巨头，才会在美国面临这样的监管挑战，任何科技型跨国企业，都有可能在任何国家遭遇类似的问题，而这一博弈才刚刚开始。TikTok事件未来的发展仍存在很大的不确定性，事件的走向不仅将影响美中关系，更会影响其他科技巨头在美国的存在。

人们很容易把TikTok在美国国会接受拷问，设想为中美关系恶化的结果，但其实这并非科技巨头首次接受此类质询。早在2018年，美国本土起家的社交媒体巨头脸书总裁扎克伯格，就曾经接受了近百名美国议员共计10个小时的拷问，问题也主要聚焦在数据控制权上。一年以后，脸书同意支付50亿美元的罚金，以解决美国联邦贸易委员会对它多年来侵犯隐私的调查。此外，2020年，美国四大科技巨头苹果、谷歌、亚马逊、脸书总裁首次一起出席美国国会听证会，被议员就有关垄断、不公平竞争和技术安全等问题激烈质询。

由此可见，TikTok并非是首家接受美国国会质询的科技公司，也绝非是最后一家。美国当局对科技企业的调查也并非完全针对来自外国的公司，本土科技企业也是重点调查对象。这背后其实反映的是主权国家政府与跨国科技巨头之间，愈演愈烈的数据控制权之争。