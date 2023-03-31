韩和元：从货币紧缩到经济危机需要多久

如果这一定律站得住脚，这轮美国加息周期导致全球经济真正表现出危机的迹象，可能要到今年四季度或明年一季度了。

早于去年1月13日，在刊发于《联合早报·言论》的一篇题为《美国通胀恐引发全球经济危机》的文章里，我就预警道：“如今，美国再次陷入严重的通货膨胀中，为应对物价上涨，美国人民将不得不将手中货币，重新转移到消费品这样的低级生产领域上来，这对未来美国的资本市场而言，无疑是一个挑战，对美国经济也将是一种巨大挑战。又基于美联储是世界的央行这一客观事实，它的一举一动都会给全球经济带来巨大影响。那么问题来了：美国的通胀来了，全球经济危机还会远吗？”

其后，去年6月3日我在自己设在中国《人民日报》下属《证券时报》的专栏《和而不同》上，刊发了一篇题为《紧缩之后，美国经济会否重蹈1937年覆辙》的文章，再次重申了上述观点。文章里我提到：奥巴马政府的首席经济学家、美国经济学会现任主席克里斯蒂娜·罗姆（Christina Romer）于1991年发表了一篇题为《大萧条缘何终结？》的论文，认为大萧条的终结，主要应归功于当时宽松的货币政策——从1933年到1941年之间，美国货币流通量激增，名义利率虽一直为零，但实际利率却从30年代初的正15个百分点，跌至负的10个百分点，这说明当时通胀率是很高的。因而，在罗姆看来，宽松的货币政策才是终结大萧条的唯一原因。

当然，前提是货币政策必须长期处于极度宽松、通胀率极高的状态。否则，只要货币政策一收紧，经济立马熄火。就这点而言，罗姆本人有着异常清晰的认识。2009年，她曾发表过一篇文章《来自1937年的教训》（The lessons of 1937），文章写道：1933年，富兰克林·罗斯福执政，四年以后，经济复苏快得不可思议。国内生产总值（GDP）实际增长年均超过9%，失业率也由胡佛时代的25%下降到1936年的14%。抛开二战，这是美国有史以来最快速而持久的增长期。