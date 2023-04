马来西亚华人杨紫琼以电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)荣登美国奥斯卡影后宝座,引起马国人群起沸腾,纷纷献上祝贺,都认为她是“大马之光”,成为亚洲夺得奥斯卡影后的第一人。然而,也有来自酸民的噪音,认为“有什么值得高兴的?”

谈起杨紫琼在美国的得奖,不论你认为值得庆贺与否,得奖有意义与否,都绕不开一个问题,就是“人才外流”的问题。

马国的人才外流问题严不严重,自有数据可证。网络有资料列明马国人才外流的去向:香港1万人、台湾1万多人、中国2万人、美国7万人、英国8万人、澳大利亚17万人、新加坡90万至100万人!