赵治纲：如何看待中国地方城投公司债务？

中国地方城市建设投资公司（城投公司）债务风险关乎地方经济高质量发展和社会稳定，关乎地方财政安全和财政可持续。近年来，地方经济增速的明显放缓、房地产市场的持续低迷和地方财政收支矛盾的日益尖锐，使得部分区域的弱质城投公司经营收入锐减，现金流恶化，债务付息压力陡增，部分城投债出现了技术性违约，部分城投的非标债务则出现实质性违约，甚至部分区域还发生公共交通停运事件，对当地社会民生产生较大影响。

因此，中国地方城投公司债务风险问题受到国内外学者和各界的广泛关注，许多研究机构也对此进行了评估。但是，当前各方并没有形成共识，存在较大的争议。比如，截至去年末，地方政府债务余额为人民币35.06万亿元（约6.78万亿新币），而中国地方城投公司有息债务到底是多少？有机构测算去年末余额约为65万亿元，这个数据就存在争议，也不准确。

尽管地方城投公司正在加快推动市场化转型，很多公司公开声明不再承担政府融资职能，但其项目投融资、资信评级、业务发展模式、主营业务收入来源，都离不开当地政府的影响，离不开当地政府的信用。因此，地方城投公司债务问题非常复杂，很难用一个简单标准来衡量或客观评估。那么，地方城投公司债务究竟该怎么看呢？