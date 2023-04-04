何越：为何中国接手了美国贸易全球化主张？

眼下这场中美竞争，令美国从新自由主义退回到现实主义。两国竞争霸主的态势已经拉开，如果美国胜出，必将重回新自由主义；但如果中国胜出，那将是新的秩序、新的规矩。西方国际关系学的现有理论，将不再适用。

主导贸易全球化原本是美国的主张。但过去几年，美国逐渐退出全球贸易化的领导地位，被中国接手了。这个趋势可以用国际关系学理论来解释，即美国对国际社会的定义，已经从过去的新自由主义（人性善，可以在遵守国际法基础上合作，并维护和平，防止战争），倒退回现实主义（人性恶，缺乏信任，无法合作，国际环境处于无政府主义，各国为权力而战）。

在美国介入第一次世界大战，逐渐接替英国成为世界霸主之前，世界大致处于现实主义状态。理想主义（新自由主义的前身）始于时任美国总统威尔逊对世界和平的构想。他在1918年1月在美国国会提出14点和平原则，其中设立国际和平机构落实成为国际联盟。

设立国际机构、国际规则、促进合作等设想，是美国民主政治机构的对外延申，威尔逊试图以美国内政成就，解决国际无政府主义下的战乱状态，得到欧洲人的支持。理想主义的发展起起伏伏，在苏联解体后达到高峰，以全球贸易为关键要素的新自由主义蓬勃发展，但最近已开始倒退。