邱克恩：新加坡华文教育的“本末”

教育毕竟不比经商，不能一味跟着市场走势改变；但教育也不能故步自封，还是须要配合时代需求来培育具有高素养的人。在二者之间，我们还是要取得一定的平衡：即认清教育本质中的“本末”与“可变、不变”的元素，以“不变应万变”“万变不离其宗”的精神应对。

新加坡华族文化中心月前举行了一场《前瞻：新科技、新社会与新加坡华文教育》的座谈会。与会主讲人皆为当今新加坡文教界与媒体界的翘楚，他们从各自领域为当前新加坡华文教育的趋向与未来把脉，透过自身的专业与经历，针对课题发表了发人深省的观点与想法，内容大致聚焦于新科技（人工智能如何改变新加坡华文教育的格局）、前瞻性（拥抱科技以推展新加坡华文教育）、本土化（强调新加坡在地文化的语文教育）等方面。从讲题来看，预示着新加坡华文教育正面临去旧迎新的新局面，如何保值保鲜，似乎是华文教育工作者所应当关心关注的。

大会主讲者之一提出，我们所面对的“新”格局，主要是因人工智能所带来的人类第四次工业革命而起。回头审视，人类史上发生无数次的时代变革，几乎每一次都是以“革旧迎新”的姿态掀起天翻地覆的改变。改革最忌矫枉过正，历史告诉我们，这似乎是人类无法真正吸取的教训。先贤因而发出“人世几回伤往事”的深沉感慨，最终纵使有“那人却在灯火阑珊处”之领悟与感叹，但往往为时晚矣！

大会一开场即呼吁，讨论新加坡华文教育问题要避免“老调重弹”。但是不弹老调，怎知老调滋味？不弹老调，又何以创新？要知道，今日之老调乃昨日之新曲，“旧”与“新”本是一个循环，若能掌握此规律，不但不会视老调为过时而不弹，反而会认识到老调对于创新的积极意义。因此，“老调”与“新曲”、旧与新，本不是一对矛盾体；它们是一种“本末”关系。