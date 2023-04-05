朱邦耀：马英九那一代人的家国梦

马英九参访中国大陆的消息，如同一个不太真实的快闪故事一般。因为之前“马习会”在台湾引起的纷扰以及政治官司在身，加之特殊的前总统身份，原本没人预料到这次大陆行能快速到来。与连战、宋楚瑜等国民党政要当年首次登陆相比，马英九此次大陆行原本没有引起过多关注，然而随着访问行程的进行，媒体关注度低开高走，在两岸民间掀起了热议。

马英九此行以祭祖和推动青年交流活动为主轴，不去北京、不见高层、不涉重大政治议题，不带政治人物而是青年学生。虽然不可避免仍然会被两岸媒体做许多政治解读，特别是台湾蓝绿政治势力拿来做政治联想和政治消费，但是，笔者更愿意从个人、家族及历史的角度来看这样一次特殊意义的参访。

祖籍湖南衡山，1950年出生于香港，1952年随家人移居台湾，国立台湾大学毕业，美国求学又回台湾从政，曾出任过蒋经国翻译后一路做到台北市长和台湾总统的马英九，像极了一部传奇历史。是的，他就是一部攸关两岸与家国的历史和传奇。

马英九自带强烈的政治光环，但作为一个接受中华传统文化教育，在正蓝家庭长大的资深国民党党员，且是马鹤龄独子，马英九此行能去祭祖，圆家族梦想一定是首要之义。

他已经73岁，不谈落叶归根的人之常情，那一代人的家国教育与乡里情怀，也一定在马英九心中埋下了种子。马鹤龄对故乡情景的讲述：“故乡在湘江边，上望石湾，下望朱亭，湘水荡漾，碧波涟漪。旧居在湘江岸畔，像一只雄鹰匍匐岸边，展翅欲飞”，以及留给马英九的临终遗言“化独渐统，全面振兴中国”，无不在潜移默化中影响马英九对故土与家国的认知。在慎终追远的清明节期间，在故乡湖南湘潭祖父坟前满含热泪宣读祭文的情景，相信会使许多人动容。那一句带着浓浓乡音的“湘潭伢子回来了”会勾起多少人对于故乡的怀念。

马英九在从政生涯中也多次提到自己的身世以及作为湖南人的性情。相信他心中是有强烈的大中华情怀的，对于两岸是血浓于水的同胞这句话，也是认同的。

此次大陆之行的目的地上海、南京、武汉、长沙、重庆，除湖南长沙是以祭祖参访为主轴外，无一不与民国历史有着深刻连结，如果行程能加上广州，简直就是一次完整的民国与国民党历史文化之行。此行对于彰显两岸拥有共同历史渊源与文化记忆，有着重要象征意义。潇潇风雨、往事如烟、故土犹在、换了人间，政治的纷争与劫难，历史的纠葛与恩怨让人不胜唏嘘。在强权与强人、霸权与战争、撕裂与争斗的全球政经情势下，在两岸不断敌意螺旋的历史现实中，以祭祖交流为主题的探寻历史与故土情感之旅，更显弥足珍贵。

马英九那一代人正在老去，两岸的血缘与历史连结也正在慢慢淡化与凋零。近代中国多灾多难，华人世界有太多颠沛流离、异乡闯荡的故事。从湖南湘潭、香港九龙到中国台湾，从母亲怀中躲避战乱的幼童到成为中华民国总统，这是一部传奇的家族故事，更折射着中华民族动荡的历史。

在网路资讯发达的今天，两岸人民跟着马英九大陆行的脚步，重新回望了那一段沉重的家国故事，不仅串起了两岸的政治、历史和文化连结，也不禁让人思索民族的过去、现在和未来。

（作者是广东技术师范大学副教授）