陈国祥：台湾总统大选牵动美陆台关系

以目前的政治资源配置而论，执政的民进党实力远非国民党、民众党所能比拟。国民党虽然掌握地方执政的绝对优势，但政府财经资源、权力分配、人事安排与重大政策全都掌握在民进党手中，国民党不但整合不了非绿阵营，连自家内部都各持异见，甚至各怀鬼胎。

台湾明年1月13日举行总统及立法委员选举，各党总统候选人即将浮出水面之际，相关各方纷纷出访：总统蔡英文以过境为由访问美国，前总统马英九访问中国大陆，企业家郭台铭访问美国。蔡马不是候选人，但他们所属的政党分别代表台湾对外关系的两个不同路向，民进党深耕美国，国民党认为还应和中，有意参选总统的郭台铭有可能和民众党柯文哲合流，以第三势力挑战两大党。郭柯近期分别访问美国，一方面展示能与美国政要沟通的本事，另一方面意在区隔国民党最可能征召参选总统的新北市长侯友宜，侯从无涉外事务经验。至于民进党主席赖清德则好整以暇，即将登上大选的投手丘。

这场选举不只是台湾蓝、绿、白三个阵营再一次政治版图争夺战，也将是美、中、台三角关系的一次较劲与重组，具有深远的地缘政治影响力。当前美中对峙关系升级、台海两岸关系紧张，台湾总统大选势必产生强劲的外溢效应。如果赖清德胜选，他将承续蔡英文的亲美抗中路线，紧靠美国而加强与中共对抗；如果侯友宜取而代之，他和国民党将引导台湾往比较平衡的方向调整，亲美的基本格局不变，但将加强和中交流；至于郭台铭／柯文哲若获胜，则将同样亲美与和中并重。

如果他们参选总统，赖、侯、郭都有胜选机会，柯则有左右选局的影响力。依据《美丽岛电子报》3月底公布的最新总统民调，如果蓝绿对决，赖清德的支持度为43.4%，小赢侯友宜的41.3%；如果三角竞争，赖清德将以38.4%的支持度领先，侯友宜与柯文哲则分别获得26.2%及20.3%的支持度。至于郭台铭，他现在不是国民党员，曾表示等着国民党“拿出一套办法”，让他有机会代表国民党参选。国民党心意已决，很难征召侯友宜之外的候选人。所以郭如果执意参选，最便捷的途径是代表民众党，而柯则为副手，这个组合也有可观的民意支持度，可以一搏。

柯文哲为了开展民众党的政治发展路径，已经宣布参选总统，除非郭台铭愿披上民众党战袍上阵，否则他参选意志难以打消，对于国民党主席朱立伦号召的“非绿阵营”，他至今兴趣缺缺。郭台铭3月底展开为期12天“科技经济开拓之旅”，此行除了前往华府拜会重要财经人士之外，也将前往美国智库布鲁金斯学会交流，准备参选总统的意向明显。他的一个优势是美中都有广泛人脉，立场趋中，美中都可接受。

以目前的政治资源配置而论，执政的民进党实力远非国民党、民众党所能比拟。国民党虽然掌握地方执政的绝对优势，但政府财经资源、权力分配、人事安排与重大政策全都掌握在民进党手中，他们一向精于将政府资源运用于自身选举，而且一向团结一致对外。国民党则至今不但整合不了非绿阵营，连自家内部都各持异见，甚至各怀鬼胎，相互争夺。

在参选人方面，民进党早已定于一尊，副总统赖清德政绩与人品风评不错，经历完整，曾任立法委员、台南市长、行政院长、副总统，现为民进党主席。他的准备状态最齐备，较常受议论的是曾在立法院公开宣称自己是“务实的台独工作者”，他又被台湾独立派大佬认定为“台独金孙”，所以台独形象鲜明，让许多人担忧他若担任总统将立场偏颇，招惹战争风险。

赖清德有此警觉，近期口不离蔡英文的“四个坚持”：坚持自由民主的宪政体制、坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属、坚持主权不容侵犯并吞，以及坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。这四个坚持算是“台湾与中国为两个国家”的含蓄表达，有别于旗帜鲜明的台湾独立主张，民众接受度较高。中共虽对他疑虑很深，美国方面也有疑问，但他决意参选总统后措辞趋于谨慎，意在消除民众及美中猜疑。可以确定的是，他谨守蔡英文路线，可获美方信赖，当选后将持续悉心经营美台关系，至于对中关系，他将以不引发战争为政策上限。

侯友宜是国民党目前唯一有胜算的人选。他过去长期在警察部门工作，迭建功绩，声誉崇隆。12年前获朱立伦任命为新北市副市长，做事勤恳踏实，为人忠厚亲和，在副市长及市长任内创下辉煌政绩，颇孚众望。他近来在各项民调中都有优异表现，若竞选总统，与民进党的赖清德可堪一搏。侯友宜因刚连任新北市长，不宜太早主动表态要选总统，所以迟无参选动作，国民党3月中才抛出总统提名确定采征召制，一般认为侯友宜上场已成定局。

侯友宜与国民党的关系始终若即若离，成色不纯，色彩不强，好处是不必背负国民党的包袱，但也引不起传统国民党支持者的激情。他的缺憾是从政经历限于警政和市长，只有功绩，没有过犯，也没有争议，但历练范围远不足，他像是一杯清水，虽无杂质与异味，但味道比较单调。他很少对警政与市政以外的问题发言，在国际与外交、两岸关系、经济发展、能源政策、金融等关键议题上，几乎从不表示鲜明立场，虽可避免争议，但也让人对治国蓝图所知有限，甚至对他是否成竹在胸不无疑问。对于两岸、统独、美中关系的关键性问题，他从未表态，但本土色彩浓厚，立场应与民进党比较接近，但没有赖清德的台独色彩，多数民众对他维系台湾安全比较放心。至于能否坚决抵御中共的统一攻势，就有待他陈述立场与对策。

侯友宜如果当选总统，将不是全然以个人意志主导政策，执政的比较可能是国民党团队，所以基本政策必然会向同中国避战、谋和的方向调整。但是，台湾主流民意仍相信美国为台湾国防安全的最有力凭借，国民党目前的领导班子也如是观，所以侯友宜如果执政，也不可能采取远美亲中路线。

站在美国立场，赖清德的亲美路线最确定也最彻底，郭台铭／柯文哲也将没有疑义；至于侯友宜和国民党，将可以接受，但不是很贴心。站在中共立场，侯友宜的可接受度最高，次为郭台铭／柯文哲，赖清德与民进党则最难接受，唯一的好处是可为引战创造条件与口实。

无论如何，台湾这次大选是历来最有地缘政治与外延意义的一次选举，相关各方非常关切，也将设法以不着痕迹方式施加影响，关键在于台湾民众如何维系主体性立场，选出一位足以确保台湾可持续性发展的领袖。

（作者是中央通讯社前董事长、台湾资深媒体人）