刘梦熊：从《中俄联合声明》看改革开放终结

《联合声明》反映的中方联俄反美反西方的战略取向，必将终结中国的改革开放，真是后患无穷！改善、发展与美国的关系，是改革开放的内在要求，也是在冷战格局下保障国家安全的根本要求。邓小平还强调，中国对外关系，主要是对美国的关系；中国对外开放，主要是对美国开放。

中国国家主席习近平3月20日至22日应邀到俄罗斯进行国事访问，作为双方会谈成果，习近平与俄罗斯总统普京签署了最新一份《中俄联合声明》，强调中俄友好合作“达到历史最高水平”。这既是一份联俄反美反西方的宣言书，也为中国改革开放政策划上句号。

习近平这次访俄有着特定的时空条件：第一，俄罗斯破坏乌克兰国家主权和领土完整的侵略战争已进行超过400天，78%的联合国会员国都谴责俄罗斯侵略，并强烈要求立即、无条件从乌克兰撤军，恢复乌克兰和平；第二，普京被海牙国际刑事法庭宣布为战争罪犯，全球通辑；第三，此前不久，美国在自己领空击落中国高空气球后，《人民日报》连续发表九篇抨击“美国必然失败”评论，中国外交部公布长达五六千字的报告，痛斥美国“霸权、霸道、霸凌”；习近平罕有地在“两会”公开点名批评美国；中美关系势同水火，跌至“乒乓外交”以来最低点。

在上述背景下，国际社会对中方在俄罗斯侵乌问题上“劝和促谈”的成效从一开始便存疑。意想不到的是，《中俄联合声明》居然成为联俄反美反西方的宣言书。