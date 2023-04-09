疫情期间，好友C和我都不约而同需要着手为父母聘请外籍女佣。我们的父母一向独立自主，她的母亲一直坚持留守老家，她住在中部的老组屋区多年，不仅与左邻右舍熟络，也不时有关怀年长者的人员上门，有让家属安心的社交网络。不过，近来她的行动开始有些不便，C特别担忧她会不慎在家跌倒，方建议请个帮佣居家陪伴并照顾她的生活起居。

我的父母则是在五年前搬到近邻，除了方便与子孙往来，他们也乐得能迁入比之前容易打理的较小空间。母亲一向习惯全权担当家事，即便当父亲的行动能力开始下降，她仍然坚持独自照顾他，直至他一起床就跌倒的事件频频发生后，母亲才意识到他们的确需要有个居家帮手。

在疫情期间，要聘请外籍女佣比较困难，但我们发觉，要说服母亲愿意接纳陌生人的帮助才是更大的挑战。C较幸运，她的母亲和新来的缅甸籍女佣一开始就相处得不错。至于我这边，比起帮手能否胜任看护父亲的职责，更令人烦忧的是母亲和女佣之间的沟通和彼此适应的问题。我觉得自己成了夹心人，得时时顾虑到双方的委屈，且须安抚她们，真不容易。幸好母亲与女佣的相处，在半年间历经三名女佣后，情况有所改善，不久后，在父亲需要彻夜看护时，我们再聘请的新帮手也与母亲相处和睦、相安无事。