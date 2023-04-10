刘家明：小国更应加强绿色能源研发

最近外国版的抖音TikTok的新闻，夺了好多人的眼球，也捧红它的总裁周受资。他在美国众议院能源和商务委员会听证会的表现，的确堪比罗贯中描绘的诸葛亮舌战群儒，只可惜没有力排众议的鲁子敬在场支持。同时，笔者在《金融时报》看到一则非常有趣的新闻：欧洲最大的、芬兰和挪威合资的军火制造商Nammo的总裁发表声明说，因为TikTok有预谋，先在挪威设立云端数据处理中心，耗掉了该区的电源，以致后到的该厂无“能”生产足够军火供应给乌克兰！如果属实，TikTok还对俄乌战争的进程间接起到了作用。

行军作战，三军未动，粮草先行。无论是太平盛世，还是战乱时期，国家的发展和存亡全赖能源，没有能源，万事皆休。幸运的是我国也洞察先机，到处部署绸缪，为我们未来的能源供应开源，做准备工作。除了确保天然气供应稳定，增加产电效率，甚至不辞劳苦，从陆路和海路电缆输电入国，就为保证未来的电能供应。可惜最近在澳大利亚的电力供应项目胎死腹中，否则就会多增加一个电源了。

从外国购买能源是个直接的“快赢”策略，只要有钱、有（政治和外交）关系就能顺利达成。购电以提供能量之需的科技挑战是储电问题，要建设足够的相关装备，才能达到长期稳定供应，这对国小地少的我国来说也是个大问题。再者，从近日世局发展来看，就算电源供应方会继续供电，供应链也难免不会受到天灾、人祸的破坏；如果加上其他政治因素的考虑，我们就不应该对只靠购电应付未来的做法太过乐观。