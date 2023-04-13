迈克尔·博斯金：拜登信誉缺口持续扩大

如果一个领导人的说辞与现实相距甚远，就一定会失去信誉。但信誉是一个总统实现任何重要目标的最宝贵资产。拜登想要在2024年连任，就只能寄望共和党重新提名前总统特朗普参选了。

总统，就像美式橄榄球的四分卫或顶级得分手，在事情进展顺利时，往往会得到太多赞誉，或在出问题时，受到过度指责。而且，与明星运动员一样，公共生活的这一特点，在很大程度上是他们所无法控制的。但是，当总统自己试图过度认领人们眼中的功劳，或尽量掩盖所谓的失败时，他们的信誉就极易受到影响，特别是当媒体沉迷于夸大事实的时候。在这方面，美国总统拜登正在成为一个典型例子。

美国总统任期绝不仅仅关乎总统本人。同样重要的是，从内阁到各行政机构和部门的政治任命。在这方面，拜登没有给人留下什么亮点。交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）曾经是民主党的一颗新星，但却因为对供应链问题、航空公司停运，以及俄亥俄州火车出轨造成的有毒化学物质泄露影响应对不力而蒙上污点。同样，国土安全部部长马约卡斯（Alexander Mayorkas）一再声称南部边境安全无忧，然而在过去一年里，依然有数百万人非法越境，贩毒集团则继续通过各个合法和非法入境点，向美国运送大量致人死命的芬太尼药物。

拜登的立法方式也同样存在问题。既然国会理应在大多数问题上拥有最终决定权（受总统否决权和司法审查的制约），那么，衡量一位总统的办事能力，应部分取决于他能否成功争取两党在他卸任后继续支持他任内推行的政策。正如拜登自己所说：“为各类根本性变革建立共识，确保民众能接受这些变革，从而继续推行下去，是非常重要的。”