提升对残障观众和艺术家的认知与支持

“文化”会影响我们对世界与社会的理解，并且塑造我们的世界观。如果文化活动没有残障艺术家，就会为大众塑造一个只由非残障者组成的世界。即使观众里有残障人士，他们也可能会受到社会的排斥。

有多少人在观看表演或展览时，在观众群或参观者中遇过残障人士？这在10年前一定是个相当罕见的景象。然而在今时今日，绝大多数的艺术场所，如滨海艺术中心、国家美术馆、新加坡美术馆等，都有无障碍团队与协调员协助，以满足残障，以及自闭症等隐形残障患者的参观需求。这些措施使残障人士更容易近距离接触到艺术。滨海艺术中心的感官表演与新加坡美术馆的手语导览服务，就是最佳例子。

我国的特殊学校也一直专注于艺术教育。教育部在2021年推出视觉艺术的特殊教学大纲，使更多残障人士逐步在他们的学习过程中，尽早接触到艺术。

过去这几年的改变，对新加坡残障人士来说意义重大。它标志着我国政府在打造无障碍领域的政策，达到一定的创新与发展，走上新的里程碑。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在今年2月由新加坡特殊才艺艺术协会（ART:DIS）与国家艺术理事会联手举办的展能艺术论坛上，同样强调了这一点。同时，以他为联合主席所制定的2030年加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan 2030），也将重点关注包容性艺术与文化遗产领域。蓝图致力于创建一个更具包容性的新加坡。