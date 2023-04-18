澳大利亚的前车之鉴，让意大利总理梅洛尼不敢轻举妄动，但5月她前往日本参加G7高峰会时，必须给盟友一个交代，厘清自己的中国政策。她透过内阁成员放出含糊的风声，表示一带一路续约与否，将与美国、欧盟和北约路线一致；可是，她的两岸立场依旧暧昧不明。

2019年春天，中国国家主席习近平来到罗马，意大利成为第一个加入一带一路的七国集团（G7）国家。从北京出发的波音747班机载了上百名记者，中国大手笔包下罗马市中心公园里绿荫环绕的一整栋高档酒店，距离美国大使馆仅300公尺；中国高官更是精锐尽出，包括杨洁篪、王毅、何立峰与丁薛祥。当时担任中共中央外事工作委员会办公室主任的杨洁篪在中共二十大后退休，习近平打破惯例迈向第三任期后，原本担任外交部长的王毅接手中共外交一把手职务，丁薛祥和何立峰都高升为副总理。

2019年3月23日，在习近平和时任意大利总理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）的见证下，中国国家发展改革委主任何立峰与意大利经济部长迪马约（Luigi Di Maio）签署了一带一路备忘录，内容包含交通、物流、基础建设、金融、文化、再生能源和通讯等合作领域。

四年过去，这场锣鼓喧天的外交大戏却是雷声大雨点小，港口投资一再延宕，孔特严管5G设备规范，压缩了华为施展的空间。紧接着担任总理的前欧洲央行总裁德拉吉则多次动用总理专属的“黄金权”（golden power），否决中国收购半导体设备、机器人、无人机等战略资产，并表示会谨慎评估一带一路。