谢睦泽：将工程托付AI必须慎重考虑

近期因为太空探索科技公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克等科技巨头和相关人士联署，要求暂停人工智能（AI）的研究，引发各界对AI发展的关注。一般民众与专家对AI可能取代各领域工作表示担忧，甚至做出由于太先进而可能危害人类等等的预判。笔者也持同样看法，可是除了AI的超强计算功能，更该关注的是它的专业度和道德判断能力。专家都认为按趋势来看，AI在不久的将来具备代替大部分技术类工作的能力。可是技术层面的工作范围很广，当中也包括涉及生命安全方面相关的工程领域。

具体地说，在土木工程方面，AI的运作和功能能不能符合新加坡建设局相关条例，例如工作场所安全与健康（安全设计）法规2015（Workplace Safety and Health（Design for Safety）Regulations 2015）所列出对于“安全设计”理念的要求。其中的条款指定，设计者必须从源头降低设计风险。笔者也认为，这条确实能从流程上游把控，并且有效引导下游工程的质量和方法。

在建筑结构的设计方面，AI或许可以模仿类似人与机器界面的方式，对设计软件进行操作，完成在设计技术层面的一个重要步骤，可是它能否确保设计方案安全可行，就取决于它能否准确理解关于一般民众及使用者对安全和风险的定义。设计人员对于因结构设计出现错误而可能导致人员伤亡的事故，一般会产生恐惧、怜悯之心，所以涉及使用者人数多的建筑物，在设计计算时就自觉地更加谨慎，方案也较为保守。