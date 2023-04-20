纳吉命运浮沉牵动马国政坛

马来西亚前首相纳吉去年9月在马国联邦法院（即终审法院）面对五司会审后，跟一马公司丑闻有关的一些定罪判决的上诉被驳回，立即入狱服刑。正当各界以为终审定谳之际，纳吉的律师团队援引较少被启用的司法程序条文，再度入禀联邦法院，要求另组五司，检讨之前的五司在聆审过程中，是否存在程序上的瑕疵，导致纳吉没有得到公正的司法对待。

新的五司有好几个判决选项，当中对纳吉最有利的当然是裁定原先的有罪判决无效，最不利的则为维持原判。但在这两极之间，还有发回给高等法院重审、联邦法院重审上诉等选项。新的五司最后维持原判，因其中四司认为纳吉的司法权益，并没有因为之前的五司所做的司法程序决定而蒙受显著损害。新五司的判决特别强调，这个司法检讨动作只是检讨之前审理案件时的司法程序合法、合理与否，不是再审具体案情，纳吉若认为受到不公平的司法待遇，也是他为自己带来的。唯一持有异见的法官则认为，纳吉的司法权益已然受损到他的定罪必须被撤销的程度。无论如何，纳吉这项最新的司法行动不成功，只好回狱继续服刑。

在这次聆审的庭外，纳吉支持者未如之前的大批集合为他打气，只有个别的忠贞支持者现身，场面显得冷清。然而，纳吉的精英支持者并没有闲着，即便之前他的上诉都被所有会审法官无异议地驳回，这些精英支持者还是马上抓着持异议法官的判词大做文章，企图炒作纳吉受到不公平司法待遇的“冤情”舆论。