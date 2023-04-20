如何看待当前的去美元化浪潮

美元信用挥霍过度，战略工具运用过度，终究会对美元地位造成无可挽回的影响。美元一旦出现严重危机，对世界经济将是灾难性的，没有几家能够幸免。

近期，多重因素引起国际货币体系动荡。主要外国持有人减持美债，多国积极推进贸易本币结算，黄金储备攀升，总之美元替代现象增多，“去美元化”再度成为热词。美国前总统特朗普、联邦参议员卢比奥等共和党人，更是以哀叹“美元霸权衰落”“人民币可能取代美元”“美国史上最大失败”作为攻击拜登政府的口实。甚至现任财长耶伦也承认，对俄罗斯等国的制裁可能威胁美元主导地位。许多人认为，这一波去美元化似乎到了转折性关头，国际货币格局甚至世界格局，或将由此产生巨变。对此看法仍须保持冷静。

去美元化不是新话题，映射的恰恰是世界经济金融高度依赖美元的现实。据国际结算系统“环球银行金融电信协会”（SWIFT）统计，2022年，在国际支付货币中，美元占比达41.3%，大幅领先欧元（35.7%）、英镑（6.5%）、日元（2.8%）及人民币（2.3%）。据国际货币基金组织（IMF）数据，截至去年底，各国官方外汇储备货币构成（COFER）报告，美元占比高达58.4%，几乎是第二名欧元（20.5%）的三倍。国际结算银行（BIS）统计的外汇交易数据（买卖合计为200%），美元比重高达88.5%，排名居次的欧元为30.5%。从历史规律看，国际中心货币的形成和转移都是持久过程。战后70年，美元的中心地位小有波折，但从未动摇。从上世纪60年代起，去美元化便不时甚嚣尘上，但除了欧元问世形成一定冲击之外，一直在初级阶段徘徊。