接近90岁的时候你打算做些什么？对一个老龄化越来越严重的社会来说，这个问题和越来越多的人有关系。一般能在80几岁还保持身心健康，健行、游泳、打牌，已经让很多人羡慕不已。

但是下周就89岁还能驾驭风帆玩冲浪，那就不是一般的体魄和胆识。波兰人杜德克（Piotr Dudek）玩风帆冲浪40年，或许浑然不觉老之将至，时间之神也乐意陪着他玩。一起冲浪的年轻朋友都钦佩他，但杜德克也不是莽撞的人，考虑到自己的年龄和体力，风浪太大的时候他就避免下海。他接受路透社访问时说，冲浪场上真没遇过他这种年龄的人，所以他可能符合健力士世界纪录，估计这个春天再冲两次就可以破纪录了。

退休前是个海员的杜德克，不但自己玩得开心，还当很多年轻人的教练传授经验。有梦的人生最美，能把开心的梦带到生活中来自娱娱人，连时间都会停下脚步，欣赏这样的人。