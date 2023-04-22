我们如何“消化”死亡

清明节刚过去不久，复活节便又到来。这些从古老的东方或者西方延续至今的传统节日，都与生死有关，而且都发生在春季，这个地球上多数地方草长莺飞、万物复苏的时节。自然万物的荣枯与四季轮回，不断提醒我们，生死乃是常事，是万物的规律。可是，我们华人通常不喜欢谈论死亡。然而，就算在四季没那么分明的新加坡，一样要面对这些节日所带来的思绪万千。

不久前，我在国家图书馆聆听了一场作家陈帅的分享会。会后，听众有一场讨论，主题就是“死亡教育”。人们心目中所谓的“死亡教育”，一般包括谈论死亡的过程、悲伤或丧亲之痛的过程、殡葬、我们对待死亡的态度、宗教，或者还包括有关生死的哲学问题。当时，大家畅所欲言，各自分享自己对死亡的认识和态度。例如有人说，组屋楼下如果有葬礼，就会绕着走，心理上会有点害怕；也有人说经过丧亲之痛后，对组屋楼下的葬礼不再惧怕。还有人说，每到清明节，家族中长辈会带着诸多晚辈进行一些祭祀仪式。但当时，多数人都认为，我们华人是没有什么“死亡教育”的，正如孔子所说“未知生，焉知死”。

这样的讨论也让我想起童年。每逢清明，祖父天未亮就会起来，带着儿孙去郊外的祖坟扫墓祭祖，有时候，年幼的我也会跟着去。还有，每到腊月，祖父就会把他父母的照片放在供桌上，每天都要烧香、上供。于是我从幼时就知道，过年是要接“祖宗”回来的。大年初五，放过鞭炮，再送走“祖宗”。