中国的退林还耕政策当缓行

近期，在中国不少地方已经开始整治耕地种树的情况。对于在耕地种树的农民，政府要求他们尽快将树砍掉，马上复原耕种粮食。这就是所谓的“退林还耕”政策。农民之所以会于耕地种树，则与如下因素有关。

首先，改革开放后，随着中国城镇化、工业化持续深化，越来越多农民在城市里获得就业机会。在城乡二元体制下，这些农民工的收入所得、社会待遇远不及城镇职工。但相比于农村面朝黄土背朝天的耕作方式，和传统的生活方式而言，城市里的工作显然不失为一份有钱途且体面的工作。农民工从城市汇回的钱款，大大改善了世代居住在农村的农民的生活。这也于无形中带动了更多农民，放弃务农而选择外出打工。

随着青壮年劳动力都出去打工了，留在家里的只有老弱病残，很多土地都无人耕种。这一趋势在2010年前后达到顶峰，全国大约有3亿农民在外打工。尽管没有占到全部农村人口的一半，但绝大多数有劳动能力的青壮年，几乎全在城市里面。很多山村除了几个老人之外，几乎就没有年轻人，甚至连孩子都跟随父母去城里上学。再加上随着经济的发展，许多农民把家从山上搬到山下，从农村搬到城镇，直接造成农村空心化的现象。在这样的背景下，很多农民选择将肥沃的耕地，种上不必费太多精力耕种的经济林木。