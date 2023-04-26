新加坡民主政治未来的发展，无可避免地要面对两大问题。一是政党政治难以回避的发展趋势问题，另一就是与此相关的民粹主义问题。

“民粹主义”（populism）成了上周国会辩论政府施政方针的一个焦点，而且很罕见的，在最后一天辩论中，国会反对党领袖毕丹星竟同意副总理兼财政部长黄循财的观点，即大家都应向民粹主义说不。显然，任何政治人物都不会承认自己在走民粹主义路线，我们也只能听其言，观其行。

但什么是民粹主义呢？在国会辩论的语境里，民粹主义显然是不好的，也不利于民主的健康发展，因此遭到一致否定。追根溯源的话，它其实有各种不同的定义。就现在一般新闻媒体上的用法来说，民粹主义指的是政客利用一些课题煽动民众情绪，反执政者（体制）、反精英阶层，从而达到捞取选票的目的。因此，如美国前总统特朗普、巴西前总统博索纳罗等，都属民粹主义政客。

新加坡国会日前辩论的民粹主义指的又是什么呢？过去我们对这个词的理解很直接，就是指一些政客为了争取选票提出各种讨好选民、哗众取宠的主张，如免费教育、医疗之类。这回，黄循财给了自己的明确定义。他说：“民粹是压制真相、掩盖真相、陷入后真相（post-truth），以及为政治利益而扭曲事实的政治。它伪称复杂的课题有简单的解决方法，而事实并非如此。如果民粹主义在新加坡生根，推行民粹政策的政党或许能得到一些短期的好处，但长远而言将对新加坡和新加坡人造成巨大伤害。”