安全要素改变经济全球化

五个改变表明，以美欧为首和以中俄为首的经济集团，在转型中的全球化，摆开经济和科技领域竞争的架势。这两大对立的集团延续了过去全球化的遗产，因而存在着两大集团的交集。全球化继续演进，但全球更不安全。

20世纪90年代的经济全球化已经结束，中美两国的大国竞争压倒了经济全球化。安全被当作一个要素置于经济之上，安全要素嵌入经济全球化。全球化没有终结，但全球化因安全要素发生了该脱钩的在脱钩，该加深关系的在加深，安全要素就这样在改变经济全球化。

改变之一是跨国公司日益重视地缘政治的考量。经济全球化是从经济角度考量资源在全球的最优配置，跨国公司是全球化的主力军和推动者。但现在跨国公司不得不面对地缘政治的恶化。根据保险公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson，简称WTW）今年3月的调查报告，2022年93%的跨国公司报告了与政治不稳定有关的损失，高于2020年的35%。

在俄罗斯入侵乌克兰几周后，英国石油公司决定放弃在俄罗斯石油和天然气巨头俄罗斯石油公司19.75%的股份，以及在俄罗斯的两家合资企业，意味着它必须在2022年第一季度减记200多亿美元（约260多亿新元）。德国DIY连锁店OBI Baumarkt以10欧元的价格，将俄罗斯门店卖给了当地员工。意大利联合信贷银行损失了13亿美元、埃克森美孚损失了30多亿美元、H&M损失了近2亿美元。