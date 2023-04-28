郭良平：跳出身份政治的漩涡

目前的逆全球化，尤其是同中国脱钩的努力，对谁都没有好处。这些国家之所以采取这种笨办法，以意识形态为中心的身份政治起了很大作用。中共的当务之急，是避免被定义，用崭新面貌来展示中国特色社会主义，而不是用旧瓶子来装新酒。

这是个身份政治的时代。在各国内部如此，在国际政治中也是如此。在主要发达国家推动下，国际上正在形成的最主要的身份分野，是民主与威权的阵营对决。威权主义已经取代恐怖主义，被认为是对自由主义国际秩序的最大威胁；并不是所有国家都认同这种分法，尤其在第三世界。中共极力否定这种身份划分，称其为“冷战思维”的产物，并大力推动一带一路和“人类命运共同体”来取代新冷战前景。

然而中共最容易落入身份政治的漩涡，因为它是靠身份政治起家的——身份政治几乎是它的第二本性。关于区分敌我是革命首要任务的观点，毛泽东一直坚持到最后，贯穿他所有的路线、方针和政策——斗地主、划成分、依靠工人阶级和贫下中农，文革中的“三支两军”、批斗“地、富、反、坏、右、叛徒、特务、走资派”，还有“臭老九”（知识分子）等等。他成也身份政治，败也身份政治。

身份政治是聚集政治力量的手段。它对摧毁一个旧秩序往往很有效，中共就是靠它发动和组织了广大农民，将他们由悲惨命运而产生的不满都集中到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山身上，以此区分敌我；所聚集的力量成功摧垮了一个延续数千年的旧秩序，将中国社会夷为一张白纸，要在上面“画最新最美的图画”（毛泽东语）。