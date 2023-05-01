占绍香：暴风骤雨措施有助房市快速降温

对本地居民而言，尤其是购买第一套住房的居民，这无疑是给焦虑的他们注射了镇静剂。他们不受影响，这样的降温措施也会抑制房价上涨速度，甚至让房价走下坡，不必再那么焦虑担心。他们无疑是这轮调整的受益方。

国家发展部、财政部、新加坡金融管理局在4月26日深夜发布联合文告，宣布推出最新一轮房地产降温措施，以促进可持续的房地产市场。从4月27日起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，一律从30%调高至60%。购买第二套和第三套住房的新加坡永久居民，分别从25%和30%，调高到30%和35%。购买第一套住房的永久居民ABSD保持5%。购买第一套住房的公民不用支付ABSD；而购买第二套和第三套住房的公民，ABSD则分别从17%和25%，调高到20%和30%。

本地人包括公民和永久居民购买第一套住宅不受调整的影响，第二套以上的房子，ABSD也都有三到五个百分点的增加。外国人在本地购买住宅，不管是自住还是投资，所要缴交的ABSD则成倍地增加。

从上面的调整可以看出，政府要发出的信号非常明显：保障本地人的基本住房供应和价格，不鼓励本地人去炒房地产；限制涌入本地的外国人和外国热钱购买本地住宅，尤其要控制外国人炒高本地房价。