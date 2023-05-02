韩外交转向的历史脉络和现实动因

韩中两国友好关系难以持续的更根本原因，则是两国政治体制的差异与中国近年来的政治变动。韩国自1980年代后期就逐渐走上民主化道路，而中国从官方到民间则是另一幅光景。这就让韩国从官方意识形态到国民价值观，都与中国有着巨大差异，并产生互斥。

最近一周，韩国总统尹锡悦访问美国，与美国总统拜登举行会晤，在国会演讲，并达成一系列重要协议。在演讲时，尹锡悦公开赞扬美军在朝鲜战争中守卫韩国的功绩，还特地提及在长津湖战役中，美军陆战一师“奇迹般突破12万中国军队的包围”这一历史情节。尹锡悦的话不仅仅是在谈历史，而是借此表明在中美两个超级大国中，明确站队美国的现实立场。

在此后的美韩首脑会谈中，尹锡悦政府与拜登政府达成一系列协议，如美国在韩国定期部署核潜艇、加强美韩日军事和情报交流、在乌克兰问题上保持一致立场等，都反映韩国全面倒向美国为首西方阵营的外交转向。韩美同盟的强化，名义上是为对付朝鲜，但暗示（甚至已半明示）的对抗对象，显然还包括中国和俄罗斯。

自上世纪90年代至今，韩国长期实行的是在中美两国左右逢源、在西方阵营和非西方阵营相对中立的外交立场。尹锡悦的举动显然颠覆了这样的外交传统，或说重新回到冷战时期韩国军政府亲美亲日、对抗朝中的立场上。