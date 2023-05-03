有些人一开始就反对双语政策，至少有一小撮英文精英也一直想改变这一政策，比如建议取消中学华文及格作为进入大学的基本要求。设想，如果有一天这股势力壮大起来，对政府造成越来越大的政治压力，后果会怎样？

4月23日，财政部兼交通部高级政务部长徐芳达在怡和轩第15届华文书籍奖颁奖仪式上，说了一番很重要的话。他强调，英语是新加坡各族同胞沟通，以及与世界接轨的语言，但它不是新加坡人的母语，也不是新加坡唯一的语言。他强调，新加坡不能成为只讲英语的单语社会。

他重申，新加坡须坚持双语政策，并帮助每一名学生把母语学好。“母语是我们的根，树要根深才能叶茂。英语是我们多元文化社会的共同语言，我们用它与马来族、印度族同胞交流，也用英语与世界沟通。但它毕竟不是我们的母语，也不是新加坡唯一使用的语言，所以我们不是、也不能成为一个只用英语的西方社会。”（见4月24日《联合早报》）



本来这些都应该是不言自明的道理。不过，现在看来有不少人已产生了错误的认知，进而也对新加坡人的身份认同做出不同的解读。虽然我们的宪法明文规定，马来语、华语、淡米尔语和英语同属官方语言，但有些人已经在不知不觉中，把英语当成自己的“母语”以及新加坡人的“国语”，并认为不懂英语的人（外来移民）就不能成为新加坡公民。有些人也莫名其妙地产生一种英语优越感和排他心理，认为不懂英语的人也不应该在新加坡工作。这些人都忘了自己的祖辈来自何方，也就是忘了自己母族文化的根。一个民族不能饮水思源绝对是危险的！