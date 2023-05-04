张锐：美元霸权终结过程漫长而复杂

作为美国经济的根基，美元在全球货币方阵中，主导地位的任何实质性式微，不仅会令以消费为主导的美国经济模式不可存续，美国也会失去面向全球低成本融资的特权，甚至会遭遇国家破产的厄运；生死攸关之下，美国会千方百计地维护美元的价值与影响力。

印度与马来西亚同意以印度卢比进行贸易结算、巴西与中国增加开通本币结算渠道、亚细安各国同意加强本地货币使用、沙特阿拉伯宣布在石油出口中接受美元以外的替代货币……今年以来，全球“去美元”的蝴蝶效应快速发酵与扩围，美元霸权地位受到进一步挑战，何时从霸主位置上跌落下来，更让人充满猜想。

凭借强大的经济和军事实力，以及拥有80%的世界黄金储备，美国在二战后建立了布雷顿森林体系，核心骨架是美元与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩。从此，美元取代英镑成为全球货币之王，金本位让位于美元本位，全球美元体系正式确立。随后，针对欧洲地区长达四年、援助金额多达130余亿美元的马歇尔计划訇然启动。由于援助方式是90%的赠与，只有10%采取贷款形式，等于美元在欧洲扎下根来，美元跨出本土走向全球，由此迈出关键一步。

接下来，美元在各国政府与市场力量的作用下大放光彩，当时的一美元含金量为0.88867克，可见多么贵重。然而，伴随朝鲜战争与越南战争的爆发，如同无底洞的军费开支，倒逼着美国政府不得不大量印刷与发行美元，美元随即出现大幅贬值。为了止损，持有美元的国家纷纷抛出美元而买入黄金，由此驱动美元加速贬值，同时也造成美国黄金储备大量流失，美国政府手中的黄金储量，从布雷顿森林体系构建时的200多亿盎司，快速缩水至2.5亿盎司。重压之下，尼克逊政府实行新经济政策，停止履行外国政府或中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务；之后，美联储宣布美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系正式瓦解。