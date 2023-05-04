朱明：以完美威慑理论分析中美“战争边缘”走向

在信任缺失之外，威慑需要对等。中国正在积极扩大海军、高超音速导弹和隐形战斗机，但美国认为或许在西太平洋还有压倒和打败中国的机会，这就是去年《美国国家安全报告》中提及，今后10年是中美竞争决定性10年的原因，因为假以时日，这种优势和可能性必将丧失。

根据《联合早报》4月28日报道，美国著名投资人达利欧（Raymond Thomas Dalio）近日警告，中美在不断试探彼此的红线，已经“处在战争边缘”，并且局面将随着美国进入总统大选季继续恶化。他写道：两国都很逼近对方的红线，也都在采取边缘政策（brinksmanship）试探对方红线；政治需要也会导致在未来18个月里，双方采取更激进的边缘政策。

中美竞争愈演愈烈已是不争的事实。据美国媒体统计，美国民主、共和两党在10大政策领域中的九项有着剧烈党争，只有对华政策一项高度一致。面对前总统奥巴马“亚太再平衡”以来，美国对华贸易战、科技战、南中国海、新疆尤其是台湾问题上的步步紧逼，中国已放弃对美幻想，外交上开始主动作为，积极争取盟友及时间，乃至国内的内循环政策和“退林还耕”这种“惊涛骇浪”的极端情况做准备。大博弈又回来了。

从19世纪、20世纪的历史来看，有英德博弈、英俄大博弈和美苏冷战可做参考。尤其是核武器条件下的冷战博弈，学界发展了博弈论方法研究。这是一种基于理性假设的规定性决策方法，它规定理性行为者应该如何决策。威慑理论在美苏两极对抗的背景下兴起，认为威慑是一个国家为了阻止攻击，希望说服潜在的攻击者：一、它拥有有效的军事实力；二、它可能给攻击者带来难以承受的代价；三、如果受攻击，就会做出威胁。