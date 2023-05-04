正视译名规范与文字伦理

在一般语境中，会馆就是指宗乡会馆，翻译成英文就是clan association。把会馆翻译成huiguan，可能是撰稿者要另辟蹊径，故意测试阅读者的中文想象力，要不然就是要标新立异，或一时想不起这个英文名词。

我在新加坡广告界工作超过30年，与难以计数的人共事过，绝大部分前同事的名字已不记得，不过，其中一位英文撰稿员的姓名，我却牢记在心，原因之一是她对英文文案（copy）的书写格式极度坚持。她认为，凡是在英文文案中出现少见的中华文化物事的名称，或情非得已直接采用那种文化物事的汉语拼音名称时，一定要加括号注明中文原名。这种对文案格式的执着，令我对她印象深刻。

几年前，一位接受英文教育的立国一代人士，在英文陈述中，把社团语境中的“会长”（president）直接音译为huizhang，我将此举视为她想以比较亲切的语气，来称呼一位与她共事的上司，所以不以为意。

后来，在一则大专学府的英文征聘启事中，我看到一个直接采用中文名词“会馆”的汉语拼音huiguan的所谓英文单词，觉得不可思议。这个英文单字是没必要出现在那个语境中的，撰稿者可以使用clan association这个英文名词。clan指家族、宗族、氏族，clan association翻译成中文就是“氏族团体”，也就是全球华人耳熟能详的宗乡会馆。宗指血缘，乡指地缘，“宗乡”二字，很好地把华人重视血缘和地缘的传统文化特质勾勒出来。虽然clan指血缘，不含地缘的意思，但以clan association来指称宗乡会馆，我想这是绝大多数人都能接受的。