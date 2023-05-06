日中“合作”关系探索

岸田文雄政府成立之时，在与中国处于紧张关系的情形下，就摸索着与中国“合作”的路径。这与菅义伟政府只使用“（与中国的）合作”一词不同。菅义伟政府的“与中国的合作”更近似中方的措辞。但是，岸田政府对华政策有意识到国内舆论，对华关系步伐比较缓慢，直到2023年才推进改善对华关系。今年日本作为联合国安理会主席国，也是七国集团（G7）主席国，或许也意识到要在对中外交方面增加一些资源。

岸田在去年11月与中国国家主席习近平的会晤中，针对构筑“具有建设性且稳定的日中关系”达成一致意见。这是建立在“日中两国有着广阔的合作前景，同时也面临许多课题和严重的担忧，处于非常重要的局面”“日中两国是对地区及国际社会的和平与繁荣都有重大责任的大国”的基础上，达成“为了将日中两国首脑的共识付诸实施，双方将继续努力”的约定。

作为具体合作项目，在去年11月首脑会谈中，拟定“包含环保、节能减排的绿色经济以及医疗、护理、保健等经济领域的合作和国民交流”作为合作项目。但是，经济作为合作动力，其中也有很多课题，例如在中国对日侨和商务人士拘留案例增加的情况下，今年4月，日本外长林芳正访华会见中国外长秦刚时，强烈要求“在中国确保透明、可预见且公平的商务环境，并在安全方面保障正当的经济活动”，同时，“对中方强行要求公开、转让技术的动向越来越强烈”表示担忧。日中之间的经济缺乏推进合作的动力。