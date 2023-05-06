美国因为一家外国媒体在境外刊登了美国人自己泄漏的国家机密而要对付它，要引渡涉事的外国新闻从业员，等于是要强行在国外实行本国法律。假如美国某家报章刊登了外国受法律保护的机密文件，那个国家是否也可援引本国的相关法律，要求引渡美国的新闻从业员呢？

看到美国4月初又爆出大量机密文件外泄，许多含有高度敏感情报的“秘密”和“绝密”文件流到网上，而且泄密者又是一名军中的小人物，不禁摇头叹息。

这是自2010年和2013年的两次滔天泄密事件以来，美国情报当局出现的又一个安全大漏洞。2010年，美国陆军情报分析员曼宁泄漏了海量的机密文件，包括9万份有关阿富汗战争的报告、40万份伊拉克战争的报告和800份关塔那摩湾拘押中心的囚犯评估简报。这些曝露美国战争罪行的密件，被澳大利亚媒体人阿桑奇通过他的“维基解密”网站公诸于世，震惊全球，世界舆论为之哗然。2013年，美国国家安全局（NSA）的合约工斯诺登，盗取了该局代号“棱镜计划”（Prism）的大规模国内外监听行动所收集到的整千万份秘密文件，通过英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》，有系统地陆续在欧美各主要媒体发布，引起敌友同声抗议，让美国极度尴尬。

最新的泄密者是特谢拉（Jack Teixeira），空军国民警卫队的一等兵，他所泄露的机密文件虽然比曼宁和斯诺登少得多，但有一些却是牵涉到“实时情报”（real time intelligence），显示美国的情报单位能在俄罗斯或其他对象的决策过程中，即时掌握情况；另一些则是美国参谋长联席会议对一些国际局势的评估，例如乌克兰的军事漏洞或阿富汗境内恐怖分子的活动等等。这些文件有些只限与五眼联盟分享，但更多是绝不外传的。因此，一些国家安全问题专家认为，这次泄密的潜在影响可能会很深远。