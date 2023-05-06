中国长臂管辖权制造恐惧

北京这种“习以为常”的惩治行动，对海外华人而言，只要还有入境中国的必要，就不得不谨言慎行，避免被列入惩治对象，但对中国的认同感同时也减弱。

中国当局近期将管辖权伸延到境外，最引人注目的案例是住在台湾的读书共和国出版集团八旗文化总编辑富察（李延贺），赴中国大陆老家探亲后被逮捕。富察经营的八旗文化出版不少解构中国历史、批判中国社会的好书。北京证实他已被逮捕，国台办发言人朱凤莲声称富察因“涉嫌从事危害国家安全的活动，正在接受调查”。

先前一天，温州市人民检察院以涉嫌分裂国家罪，起诉“台湾地区犯罪嫌疑人”杨智渊。朱凤莲对此表示，中国司法机关依法追究“台独”分裂分子刑事责任，“进一步敲响严惩‘台独’分裂势力的警钟”。本案令人联想起数年前台湾人李明哲在中国大陆从事人权活动被捕，经判刑确定，服刑后已回到台湾。不同的是，杨智渊是因在台湾的台独言行而获罪。这是长臂管辖权的行使。

不只针对台湾民众，今年3月，香港当局根据《港版国安法》，逮捕一名从日本返港的23岁大学生，指称她旅日留学时在社群媒体上分享的贴文，涉及“港独”与“煽动分裂国家”。和前两个案件合起来看，显示中国开始使用境外管辖权，也就是长臂管辖权来打击海外批评中国的言论者、行动者与出版商，且不仅及于港台两地，在美国与日本的言论也会被起诉定罪。