新加坡的现行制度也已有60多年了，和其他制度一样会变旧，有些地方也会过时。比如，一路来被奉为圭臬的唯才是用制度，现在就发现有不良后果，必须设法纠正。否则的话，既得利益阶层同样会积聚资源，妨碍社会底层的向上流动，社会上较为弱势的群体将一直处于吃亏的地位，难以翻身。

在1952年登基的英女王伊丽莎白二世，在位长达70年，是英国历史上在位时间最久的君主。她在去年逝世，享年96岁。因为妈妈长命，身为长子的查尔斯三世，三岁做太子，一直等到74岁才加冕继承王位，成了历来继位时最老的君主。

年纪和我们的建国一代相仿的查尔斯，是否具有他老妈的长寿基因，不得而知，但以现在的年纪来说应算是一位老王了。英国的君主制度可以追溯到公元10世纪，因此也应算是一个古老的制度。老王加上老制度，在21世纪的今天，除了缅怀过往，到底还有什么功用？

通讯社报道，多项民调显示，英国人对君主制的支持率跌至新低，英国民众对加冕仪式的兴趣也不大。英国国家社会研究中心（Nat Cen）在加冕典礼一周前所作的民调显示，英国民众对君主制的支持率仅剩29%，是1983年开始作相同民调以来的最低点。此外，有45%的英国人认为君主制非常不重要，甚至应该废除，去年这一数字为35%。