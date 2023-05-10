信任，21世纪奢侈品？

作为伦理学基本概念，信任通常是指政治、经济及社会三个层面的每个个体、团体，乃至国家之间在合作过程中，对对方的诚恳度和忠实度的期待和愿景，是彼此间意图、能力、道德及精神风貌的整体表现。如若上述要素因利益得失，在互动和关联过程中引致道德权威下降，行为规范破坏及精神素养的不受约束，致使协调和睦关系趋于紧张甚至完全丧失，即为信任危机。

旨在通过问卷，评估全球民众对各国政府、媒体、企业及非政府组织信任度的2022年度“全球信任晴雨表（Edelman Trust Barometer）”表明，政府和媒体加速了信任危机的恶性循环。相对于2020年，下滑了13个百分点。其中政府信任度52%，低于媒体（50%），非政府组织（59%）和商业机构（61%）。高达76%全球民众担心“假消息”被视为武器使用，而领导力缺失令不信任成为默认选项。

21世纪第二个10年，传统的民主国家明显遭遇信任危机，多国政党先后进入焦虑周期。温和力量弱化和政治势力极化，令政治妥协作为民主政体拥有的基础优势，加速崩溃。信任具有人性化也富含超阶级、跨意识特征，在特殊历史阶段和给定环境中动态进化。近年所流行的博弈论，即可帮助我们解释为什么“不信任”像病毒一样大行其道，令人无所适从。