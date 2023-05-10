苏丹冲突加剧亟待国际调停

俄乌战争在东欧进入持久战，在非洲亦有一个地区正爆发惨绝人寰的武装冲突，就是近期席卷国际媒体版面的苏丹（或称北苏丹）。说起苏丹这个地方，一直都是个命运乖舛的国度，它是仅次于阿尔及利亚和刚果民主共和国的非洲第三大国，在2011年南苏丹独立前，苏丹是非洲面积最大的国家。只不过，广大富饶的国土从未孕育过和平，从二战后便一直存在与前殖民宗主国的独立抗争，以及与邻近强权埃及的争端。直到1956年正式宣布独立，成立苏丹共和国，也如同大多数非洲独立国家一样，动辄面临军事政变或独裁者的掌权，直到最近的武装冲突。

对当地民众而言，这早已数不清是第几次的战争了。就在4月底，苏丹政府军和武装团体“快速支援部队”（RSF）在首都喀土穆发生激烈交火，导致整座城市大部分基础建设毁坏殆尽，居民楼遭到严重破坏，死亡人数不断上升，成千上万的民众蜂拥至邻近地区。联合国秘书长古特雷斯亲自主导，与非洲联盟、美国、阿拉伯等国家积极调停的工作同步进行，但即便勉强促成短期停火的共识，要解决存在已久的内部问题或避免冲突加剧，恐非易事。

因为这场意料之中的内战，联合国难民署忧心可能会有超过80万的难民逃往邻国，造成邻近国家的压力增加，产生另一场人道危机，让原就十分脆弱的区域雪上加霜。