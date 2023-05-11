陈光炎：中共又回到实用主义？

在毛时代，你可以把鹅掐死。现在，这只鹅却可以飞出国门，而你最终没有金蛋。归根结底，邓小平过去40年的改革创造了不可逆转的趋势，即中共政权的生存和政治合法性，取决于民营企业的活力和民众的支持。

与一些西方分析人士的看法相反，中国共产党一直具有很强的适应能力和务实精神。它于1921年成立时，党员只是一群希望工业无产阶级领导革命的极端正统马克思主义者。然而，在1935年的长征中，中共演变成一个以农村为基础的毛派政党，专注于煽动农民叛乱。1949年后，它又蜕变成一个以搞对毛泽东的个人崇拜为主的执政党。邓小平于1978年上台后，中共摒弃了毛式阶级斗争模式，专注于经济发展。2001年，江泽民主政期间，它修改党章，允许曾受毛泽东迫害的资本家入党。在中国，中共仍然是推动现代化进程的主导政治力量，而这也成为它的目标。政治意识形态只是实现这一目标的手段。从本质上讲，中国共产党是务实的，而不是死守教条。

中共的钟摆最近转向了实用主义。随着中共第二十次全国代表大会的落幕，并确定展开第三个任期，中国国家主席习近平现在正试图纠正路线，在一系列国家优先事项上采取更温和、更务实的立场。2022年11月，他在峇厘岛与美国总统拜登举行会晤时，语气有所缓和，缓解了投资者对海峡两岸以及中美关系的担忧。这是两人担任国家元首以来的首次会面。

曾担任中国驻美国大使17个月的新任外交部长秦刚，呼吁两国找到“正确相处之道”。2023年1月4日，他在《华盛顿邮报》的一篇评论文章中写道：“一个健康稳定的中美关系攸关两国人民和我们星球的前途命运。”