计划经济思维理论有毒

如果温铁军这套计划经济思维下的理论，在政策层面得到采纳，中国的城乡二元体制不仅永不得解，还会因他的理论而进一步固化。将城乡二元化，城市一旦出现经济危机，就可将就业难、难就业的人，通过诸如“上山下乡”一样的政策，往农村赶，将城市危机向乡土社会转移。

近日，中国《广东青年下乡返乡兴乡助力“百县千镇万村高质量发展工程”三年行动》方案发布。方案明确，到2025年底将累计组织10万名青年下乡帮扶、联系服务10万名青年返乡实践、培训服务10万名青年提升兴乡技能，力争实现带动1万名青年入县下乡就业、培育支持1万名青年县域创业。潮新闻客户端2023年4月22日的一篇新闻评述认为，“此举旨在于缓解城市就业压力”。这一政策及相关解读，让人不由得联想到了温铁军的相关理论。

在中国人民大学二级教授、农业与农村发展学院院长温铁军看来，自中共建政以来，新中国先后经历了多次经济危机。最早一次经济危机爆发于1950年。温铁军认为，这是民国时期形成的恶性通胀在延续，国民党撤离时带走全部黄金储备，解放区为对国民党的战争和维持城市运转而增发货币，导致通货膨胀进一步恶化。1949年物价上涨74倍，财政赤字是财政收入的两倍，工农业产出下降，劳动力大量失业。

面对国民党政府遗留下来的经济烂摊子，怎么办？建政之初的中共，给出的解决方案是——土地改革。这一政策的结果是，中国接近90%的人口，回归了传统的小农经济，与现代城市经济割断联系。温铁军指出，大多数人口回归农村，重新走回自给自足的农耕经济，是新中国得以恢复的一个重要条件，也是使民国时期遗留的危机软着陆的重要制度基础。