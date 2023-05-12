中国作为一个文明大国，没有普世叙事就无法真正崛起，狭隘的民族主义做不了它的载体，旧的世界革命叙事也与现状不符。这里，创新是对中共领导层的智慧巨大的挑战。在新冷战下，中国不是在与美国或其他任何一个国家竞争，而是在同整个西方文明较量。

“中华民族的伟大复兴”无疑是近代最具号召力和凝聚力的口号。近年它又被称为“中国梦”。历史上的“中国梦”可谓噩梦，引起的是无限悲情和“无数英雄竞折腰”。在天安门人民英雄纪念碑上，毛泽东是这样来纪念这些英雄的：“……由此上溯到一千八百四十年，从那時起为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！”

民族复兴口号史考毛的碑文有两个主题：民族独立和人民革命，为解读中国梦提供了很好的视角。“独立”和“复兴”的主体当然是中华民族。然而中国史上本无“民族”这个概念，“中华”是一个文明范畴。西周何尊上的铭文“宅兹中国”，指的是周王朝迁都到文明之中心地带。现代意义上的民族主义，是中华文明同西方民族国家发生碰撞之后的事；“中华民族”是近代史的建构，包含了汉人曾称为“夷狄”的“外人”的群体。最早是“五族大同”，1949年后演变为由56个民族合成的中华民族。这些群体之所以被包含进来，是因为更加“外”的“洋鬼子”的出现。中文的nationality与ethnicity不分，都译为“民族”。然而此民族非彼民族，“民族复兴”主指“炎黄子孙”一脉。但当中国人自称炎黄子孙时，就不自觉地将其他民族排除出去了。换言之，“兴衰”叙事并不属于现代意义上的中华民族，否则蒙古族的“复兴”乃复元，满族的“复兴”则是复清了。

毛泽东的革命叙事含义更广，不仅包括56个民族，也适用于世界其他被压迫的民族。这是马列主义“阶级”的话语体系。《共产党宣言》满怀信心地写道：“随着资产阶级的发展，随着贸易自由的实现和世界市场的建立，随着工业生产以及与之相适应的生活条件的趋于一致，各国人民之间的民族分隔和对立日益消失。”共产主义的历史使命是克服异化的所有形式，包括阶级和民族。中共在抗战前的民族解放的叙事，服从于第三国际列宁的国际主义纲领，即反对作为“资本主义的最高阶段”的帝国主义。