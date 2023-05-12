谁控制粮食，谁就掌握权力

俄乌战争的爆发改变了世界地缘政治格局，造成全球粮食危机严重且走向恶化。俗话说得好：人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。一个国家的食物安全，取决于粮食的拥有和粮食的获取途径。在世界多极化和经济全球化机制下，自然气候因素出现粮食短缺的地区和国家，绝大多数获取粮食的途径是畅通的。出现严重全球粮食危机和潜在的饥荒风险，是逆全球化背景下的地缘政治产物。

20世纪人类经历了多次可怕的饥荒，饥荒造成的死亡人数，远超过战争死亡人数。理论上当饥荒爆发时，全球食物产量仍是足够的。即便有气候和经济因素，食物的总体产量下降本身并不足以引发食物危机。人口学家认为，地球人口永远不会超过110亿，理论上，全球能提供的食物在数量上远远超过需求，对所有110亿人来说，食物生产都是充足的。食品安全的最主要因素是：粮食交易，特别是在产量盈余和产量不足的地区之间，交易可以调节粮食供需。

从全球范围看，不但食物能满足每个人的需求，而且信息手段和预防手段都相当发达，地球上任何地方的食物匮乏，都能轻易得到补充。法国学者布吕内尔（Sylvie Brunel）在《饥荒与政治》一书中指出：饥荒的发生对于整个群体而言，意味着食物完全中断，无任何行动能终止这一短期内发生饿死人的情况。当今世界出现的饥荒，是地缘政治深度改变的产物。